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Росія вдосконалила свою ППО. Винищувачі F-16 тепер менш корисні, - Залужний

Четвер 02 листопада 2023 11:22
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Росія вдосконалила свою ППО. Винищувачі F-16 тепер менш корисні, - Залужний Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американські винищувачі F-16, які партнери обіцяють передати Україні на початку наступного року, тепер можуть бути менш корисними, адже росіяни вдосконалили свою протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для The Economist.

Залужний припускає, що реактивні літаки F-16, які з’являться в Україні наступного року, тепер менш корисні, частково через те, що Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону.

За його словами, експериментальна версія ракетної системи С-400, яку модернізували росіяни, може досягати, наприклад, меж міста Дніпро.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

У Повітряних силах нещодавно розповіли, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.

Про те, як F-16 можуть посилити Україну, в якій кількості та чому літаки важливі для ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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F-16 Валерій Залужний ПВО Війна Росії проти України
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