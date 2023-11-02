Окупанти продовжують масовані "м’ясні штурми" в районі Авдіївки, - Нацгвардія

Під Авдіївкою Донецької області російські війська продовжують масовані "м’ясні штурми", не полишаючи спроб оточити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов'язків директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії України полковника Миколи Уршаловича під час брифінгу в Military Media Center .

За його словами, на Сіверському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли наших підрозділів з метою руйнування оборонних позицій. Гвардійці 4-ї бригади оперативного призначення утримують визначені рубежі та здійснюють ураження противника усіма наявними засобами.

"Протягом тижня екіпажами безпілотних авіаційних комплексів роти розвідки бригади виявлено: полігон противника, 5 танків, 10 бойових броньованих машин, понад 30 вантажівок, більше ніж 10 артилерійських систем різних типів", - повідомив Уршалович.

Як розповів полковник, більшість виявлених цілей були знищені ударами вогневих засобів Сил оборони. Так, екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Лелека-100" під час розвідки виявив ворожий 203-мм міномет 2С4 "Тюльпан", який було уражено з M142 HIMARS.

На Авдіївському напрямку, за словами Уршаловича, росіяни продовжують масовані "м’ясні штурми", зазнають величезних втрат в особовому складі та техніці. Підрозділи спеціального призначення НГУ "Омега" на околицях Авдіївки професійно виконують розвідувальні, ударно-штурмові, снайперські та контрснайперські заходи, цілодобово завдаючи втрат окупантам.

"На Мелітопольському напрямку в районі селища Вербове аеророзвідники бригади "Червона калина" виявили взводний опорний пункт, дві спостережні позиції, командно-спостережний пункт противника, які були уражені артилерійським вогнем та ударними безпілотними системами", - додав полковник.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Його називають наймасштабнішим з 2014 року.

ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.

У Генштабі зазначають, що у районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто. Речник Генштабу також підтверджує, що окупанти активізувалися біля Мар'їнки.

Також сьогодні повідомлялося, що загарбники послабили атаки на Авдіївському напрямку. Росіяни перегруповуються, але не відступають.