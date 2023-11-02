Серце Європи в Україні. Бербок анонсувала позитивний сигнал щодо вступу в ЄС

Україну ймовірно очікує позитивний сигнал з боку країни-членів Європейського союзу під час саміту ЄС у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок під час конференції щодо розширення Європейського союзу.

"Серце Європи б'ється в Києві... Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал", - заявила Бербок.

Очікується, що під час саміту Європейського союзу, який відбудеться вже в грудні поточного року, лідери країн ЄС розглянуть питання можливого початку переговорів з Україною про її інтеграції до блоку. Це відбудеться на основі оцінки Європейської комісії щодо виконання Києвом кандидатських критеріїв, яку оприлюднять вже 8 листопада.

Як відзначила міністр, рух до ЄС вимагає багато зусиль від країн-кандидатів, у зв'язку з чим вона розуміє наскільки цей процес є важким для України, яка перебуває у війні.

"Тому так важливо, сказати… що ми будемо супроводжувати вас на цьому шляху фінансово, структурно, матеріально", - додала вона.

Вступ України до ЄС

В минулому році Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Наразі країна повинна виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Як відзначав лідер країни Володимир Зеленський, Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року. Тим часом, як пише Politico, вже 8 листопада Європейська комісія опублікує звіт з рекомендацією щодо початку діалогу про вступ України та Молдови до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.