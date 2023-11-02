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Розробник "Ланцетів", банки і не тільки. США ввели нові санкції проти Росії

Четвер 02 листопада 2023 16:30
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Розробник "Ланцетів", банки і не тільки. США ввели нові санкції проти Росії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 2 листопада, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника "Ланцетів" і члени уряду РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Зазначається, що під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.

Хто потрапив під санкції

  • Безпрозванних Олексій Сергійович - заступник Мінторгу РФ;
  • Євтухов Віктор Леонідович - заступник Мінторгу РФ;
  • Захаров Александр Вячеславович - конструктор дрона-камикадзе "Ланцет".

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

Юридичні особи, які потрапили під санкції

  • МДТУ імені М. Е. Баумана
  • Науково-технічний центр "Газпром нафти"
  • Підприємство "Газпром нафта - Каталітичні системи"
  • ФАУ "Роскапстрой",
  • СПГ-завод "Арктик СПГ-2"
  • Корпорації "Аеон".

Окремо США запровадили обмеження проти ХКФ-банку, "Російського стандарту", ВБРР, Абсолют банку, АФК "Система" і венчурного фонду Sistema SmartTech.

Під обмеження потрапили компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу, Сінгапуру.

Що каже міністр фінансів

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що глобальна санкційна коаліція перекрила Росії доступ до ключових ресурсів для її військово-промислового комплексу і підірвала здатність Кремля вести неспровоковану війну.

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої шкідливої діяльності.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

Раніше ми повідомляли, що в США двоє росіян і американець постачали до РФ деталі для танків і гелікоптерів.

Також у жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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