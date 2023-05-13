Нічна атака на Хмельницьку область: кількість постраждалих збільшилась до 21

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Як розповів Тюрін, ворог влучив в один із об‘єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів.

Двоє з постраждалих були госпіталізовані, іншим надали медичну допомогу й перевели на амбулаторне лікування.

"В населених пунктах, які знаходяться поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи. Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки", - розповів голова ОВА.

Спецслужби продовжують роботу на місці атаки.

Нічна атака на Україну

Сьогодні вночі в більшості областей України пролунала повітряна тривога. Російські окупанти вдались до нічних ударів по наших містах.

В Миколаєві внаслідок удару постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Як розповів мер міста Олександр Сєнкевич, один з російських снарядів влучив по території дитячого садочка.

Також про загрозу атаки ворожих БПЛА й роботу ППО вночі повідомляли й в Київській області.

Спочатку було відомо про те, що внаслідок атаки на Хмельницьку область, поранення отримали п'ятеро людей, однак їх кількість продовжувала рости.

Згідно з даними Повітряних сил, під час нічної атаки ворог застосував проти України 21 "Шахед" 17 з яких були збиті нашою ППО. В тому ж числі були знищені усі цілі, які летіли в напрямку до нашої столиці.