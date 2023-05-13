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ППО відпрацювала відмінно, усі цілі були знищені, - КМВА про нічну атаку на Київ

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Субота 13 травня 2023 08:26
ППО відпрацювала відмінно, усі цілі були знищені, - КМВА про нічну атаку на Київ Фото: ППО відпрацювала відмінно, усі цілі в Києві були знищені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 13 травня, російські окупанти вдались до шостої повітряної атаки на столицю з початку травня. Усі цілі були успішно знищені ППО.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО!", - заявив Попко.

Голова КМВА відзначив, що внаслідок атаки в столиці не були зафіксовані руйнування та пораненні. Дані оперативно оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вночі в більшості областей України пролунала повітряна тривога. Російські окупанти вдались до нічних ударів по наших містах.

В Миколаєві внаслідок удару постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

Тим часом в Київській області повідомляли про загрозу атаки ворожих БПЛА та роботу ППО.

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