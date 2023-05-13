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У Київській області працює ППО, зберігається загроза атаки дронами

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Київ, Субота 13 травня 2023 03:58
У Київській області працює ППО, зберігається загроза атаки дронами Фото: на Київщині працює ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО, також у регіоні зберігається загроза атаки безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Загроза атаки ворожих БПЛА. Сили ППО працюють за цілями. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких. Дотримуйтесь інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 13 травня, у більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу, у Миколаєві пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу російської армії постраждали житлові будинки в Миколаєві. Зазначається, що в одній із п'ятиповерхівок вибито практично всі вікна, пожежі у трьох квартирах.

Також у Херсоні пролунала серія вибухів. Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів не повідомлялася. У разі повторних вибухів мешканців міста закликають залишатися у укриттях.

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