У Миколаєві один зі снарядів влучив на територію дитсадка, - мер
Російська армія вночі випустила два снаряди по Миколаєву. Один з них влучив на територію дитсадка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Виявили два попадання снарядів. Один у найближче підприємство, інший на території дитячого садка. Тут немає жодних військових об'єктів, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію", - зазначив він.
Через влучання боєприпасу на територію дитсадка декілька сусідніх будинків зазнали пошкоджень. Зокрема, у більшості квартир вибиті вікна на двері.
За словами мера, через нічний обстріл троє жителів Миколаєва отримали поранення. Одного постраждалого госпіталізували.
Фото: у Миколаєві снаряд влучив на територію дитсадка (facebook.com/DSNSMYKOL)
Нагадаємо, Росія вночі атакувала Миколаїв, внаслідок чого у місті виникли пожежі.
Також російські війська атакували Хмельницьку область, зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
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