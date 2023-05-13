Ночная атака на Хмельницкую область: количество пострадавших увеличилось до 21

Ночью, 13 мая, враг в очередной раз атаковал Хмельницкую область ударными дронами. Известно о 21-м пострадавшем человеке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Как рассказал Тюрин, враг попал в один из объектов критической инфраструктуры области, который расположен за пределами населенных пунктов.

Двое из пострадавших были госпитализированы, другим оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение.

"В населенных пунктах, которые находятся вблизи от эпицентра удара, мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам: выбиты окна, двери, повреждены крыши. В частности, повреждены учебные, медицинские и культурные учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома", - рассказал глава ОГА.

Спецслужбы продолжают работу на месте атаки.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.

В Николаеве в результате удара пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, один из российских снарядов попал по территории детского сада.

Также об угрозе атаки вражеских БПЛА и работе ПВО ночью сообщали и в Киевской области.

Вначале было известно о том, что в результате атаки на Хмельницкую область, ранения получили пять человек, однако их количество продолжало расти.

Согласно данным Воздушных сил, во время ночной атаки враг применил против Украины 21 "Шахед" 17 из которых были сбиты нашей ПВО. В том же числе были уничтожены все цели, летевшие по направлению к нашей столице.