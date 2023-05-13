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Удар по Хмельницькій області: постраждали п'ятеро осіб

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Хмельницька область, Субота 13 травня 2023 08:50
Удар по Хмельницькій області: постраждали п'ятеро осіб Фото: у Хмельницькій області поранено п'ятеро осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 13 травня атакували Хмельницьку область. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що внаслідок нічної атаки є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, який знаходиться поза межами населених пунктів.

"Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Він знаходиться поза межами населених пунктів. Прямої загрози населення або житловим чи промисловим будівлям не було. Від вибухової хвилі було пошкоджено вікна, двері. Є інформація про п'ятьох постраждалих від уламків скла, яким надається допомога", - сказав Тюрін.

Він додав, що стан постраждалих середньої тяжкості, всім постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували об'єкт у Хмельницькому районі.

За даними ОВА, через вибухову хвилю пошкоджено навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

"Укрзалізниця" повідомила, що через удар по Хмельницькій області ряд поїздів спізнюється і прямуватиме в об'їзд.

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