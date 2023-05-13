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У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку дронів

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Хмельницький, Субота 13 травня 2023 10:50
У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку дронів Фото: у Хмельницькій області 11 осіб отримали поранення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів. Поранення отримали 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина в ефірі телемарафону.

"На території Хмельницької громади прильотів не було, але було влучання в один із об'єктів на території іншої громади - сусідньої з нами, і як наслідок - вибухові хвилі завдали серйозних збитків нашій міській інфраструктурі. Маємо зараз уже 11 поранених, одна людина госпіталізована, але її життю нічого не загрожує", - зазначив він.

За словами Симчишина, здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Серед травм: порізи склом, поранення від ударів внаслідок падіння стелі, дверей.

Також мер Хмельницького додав, що кількість постраждалих може збільшитися, оскільки люди постійно звертаються до лікарні.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що Хмельницьку область атакували чотири дрони-камікадзе.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували об'єкт у Хмельницькому районі.

Всього Росія вночі запустила по Україні 21 дрон, сили ППО збили 17 "Шахедів".

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