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Нічна атака дронів. Сили ППО знищили 17 "Шахедів"

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Україна, Субота 13 травня 2023 09:29
Нічна атака дронів. Сили ППО знищили 17 "Шахедів" Фото: ЗСУ за ніч збили 17 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Протиповітряна оборона в ніч на 13 травня збила 17 дронів-камікадзе іранського виробництва, які Росія запустила по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росія запускала дрони Shahed-136/131 з північного та південного напрямків. Всього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 дронів-камікадзе із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

Крім того, уночі знищено російський безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Також за минулу добу сили ППО знищили чотири ударні дрони "Ланцет".

Нагадаємо, в ніч на 13 травня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували об'єкт у Хмельницькому районі.

Внаслідок атаки у Хмельницькій області поранення отримали п'ятеро осіб.

Також сили ППО збили всі дрони, які Росія випустила у напрямку Києва. Внаслідок атаки у столиці не були зафіксовані руйнування та пораненні.

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