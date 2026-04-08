Незатишна погода і заморозки лишаються, але місцями до +11: де в Україні завтра найтепліше

16:56 08.04.2026 Ср
3 хв
На температуру в Україні продовжить впливати холодна повітряна маса, але весна не здається
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра буде хмарною, з проясненнями (фото ілюстративне: Getty Images)

Україна досі перебуває у полоні циклону, який приніс із собою різке похолодання та опади. Проте завтра вдень деякі області все ж відчують подих тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)

Чому погода завтра не покращиться

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 9 квітня, синоптична ситуація в Україні не покращиться.

"Холодну незатишну погоду продовжуватиме зумовлювати циклон, центр якого знаходитиметься на північний схід від нашої території", - пояснили українцям.

Уточнюється, що така ситуація зумовить:

  • хмарну з проясненнями погоду;
  • місцями - з невеликим дощем та мокрим снігом.

Крім того, впродовж завтрашнього дня:

  • буде падати тиск;
  • вологість повітря - залишатиметься високою;
  • сильний вітер з північних напрямків - додаватиме відчуття дискомфорту.

На сході країни - вночі та вранці - місцями утворюватиметься туман.

Де в Україні 9 квітня буде найтепліше

Синоптики УкрГМЦ розповіли, що температурний режим в Україні завтра все ще визначатиме "холодна повітряна маса на висотах".

Через це температура повітря по Україні вночі очікується в середньому в межах 1-6 градусів тепла.

Водночас спеціалісти поперджають про заморозки 0-3°C:

  • на поверхні ґрунту - по країні;
  • у повітрі - у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

Тим часом денні максимуми сягатимуть по Україні +3..+8°C.

Найтепліше вдень буде на півдні та сході країни - до +11°C.

Прогноз погоди по Україні на 9 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою у Києві та області

По території столиці та Київської області погода впродовж 9 квітня також очікується хмарна, з проясненнями.

Зберігається ймовірність невеликого дощу. Вночі - з мокрим снігом.

Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Мешканців і гостей столичного регіону поперджають також про небезпечні метеорологічні явища - заморозки на поверхні ґрунту.

Так, температура повітря вночі очікується:

  • у Києві - від 1 до 3 градусів тепла (на поверхні ґрунту - заморозки 0-2°C);
  • по області - від 1 до 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°C).

При цьому температура повітря вдень може бути така:

  • у Києві - близько 5-7 градусів тепла.
  • по області - близько 3-8 градусів тепла.

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Повідомляється також, що "заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зима повернулась в Україну посеред квітня та показували, де в Україні насипало снігу.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.

