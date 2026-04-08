Незатишна погода і заморозки лишаються, але місцями до +11: де в Україні завтра найтепліше

Чому погода завтра не покращиться

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 9 квітня, синоптична ситуація в Україні не покращиться.

"Холодну незатишну погоду продовжуватиме зумовлювати циклон, центр якого знаходитиметься на північний схід від нашої території", - пояснили українцям.

Уточнюється, що така ситуація зумовить:

хмарну з проясненнями погоду;

місцями - з невеликим дощем та мокрим снігом.

Крім того, впродовж завтрашнього дня:

буде падати тиск;

вологість повітря - залишатиметься високою;

сильний вітер з північних напрямків - додаватиме відчуття дискомфорту.

На сході країни - вночі та вранці - місцями утворюватиметься туман.

Де в Україні 9 квітня буде найтепліше

Синоптики УкрГМЦ розповіли, що температурний режим в Україні завтра все ще визначатиме "холодна повітряна маса на висотах".

Через це температура повітря по Україні вночі очікується в середньому в межах 1-6 градусів тепла.

Водночас спеціалісти поперджають про заморозки 0-3°C:

на поверхні ґрунту - по країні;

у повітрі - у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях.

Тим часом денні максимуми сягатимуть по Україні +3..+8°C.

Найтепліше вдень буде на півдні та сході країни - до +11°C.

Прогноз погоди по Україні на 9 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою у Києві та області

По території столиці та Київської області погода впродовж 9 квітня також очікується хмарна, з проясненнями.

Зберігається ймовірність невеликого дощу. Вночі - з мокрим снігом.

Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Мешканців і гостей столичного регіону поперджають також про небезпечні метеорологічні явища - заморозки на поверхні ґрунту.

Так, температура повітря вночі очікується:

у Києві - від 1 до 3 градусів тепла (на поверхні ґрунту - заморозки 0-2°C);

по області - від 1 до 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°C).

При цьому температура повітря вдень може бути така:

у Києві - близько 5-7 градусів тепла.

по області - близько 3-8 градусів тепла.

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Повідомляється також, що "заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".