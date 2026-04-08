Незатишна погода і заморозки лишаються, але місцями до +11: де в Україні завтра найтепліше

Україна досі перебуває у полоні циклону, який приніс із собою різке похолодання та опади. Проте завтра вдень деякі області все ж відчують подих тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 9 квітня, синоптична ситуація в Україні не покращиться.
"Холодну незатишну погоду продовжуватиме зумовлювати циклон, центр якого знаходитиметься на північний схід від нашої території", - пояснили українцям.
Уточнюється, що така ситуація зумовить:
Крім того, впродовж завтрашнього дня:
На сході країни - вночі та вранці - місцями утворюватиметься туман.
Синоптики УкрГМЦ розповіли, що температурний режим в Україні завтра все ще визначатиме "холодна повітряна маса на висотах".
Через це температура повітря по Україні вночі очікується в середньому в межах 1-6 градусів тепла.
Водночас спеціалісти поперджають про заморозки 0-3°C:
Тим часом денні максимуми сягатимуть по Україні +3..+8°C.
Найтепліше вдень буде на півдні та сході країни - до +11°C.
По території столиці та Київської області погода впродовж 9 квітня також очікується хмарна, з проясненнями.
Зберігається ймовірність невеликого дощу. Вночі - з мокрим снігом.
Вітер прогнозують північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Мешканців і гостей столичного регіону поперджають також про небезпечні метеорологічні явища - заморозки на поверхні ґрунту.
Так, температура повітря вночі очікується:
При цьому температура повітря вдень може бути така:
"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Повідомляється також, що "заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".
