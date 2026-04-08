Неуютная погода и заморозки остаются, но местами до +11: где в Украине завтра теплее всего

Украина до сих пор находится в плену циклона, который принес с собой резкое похолодание и осадки. Однако завтра днем некоторые области все же почувствуют дыхание тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 9 апреля, синоптическая ситуация в Украине не улучшится.
"Холодную неуютную погоду будет продолжать обусловливать циклон, центр которого будет находиться на северо-восток от нашей территории", - объяснили украинцам.
Уточняется, что такая ситуация обусловит:
Кроме того, в течение завтрашнего дня:
На востоке страны - ночью и утром - местами будет образовываться туман.
Синоптики УкрГМЦ рассказали, что температурный режим в Украине завтра все еще будет определять "холодная воздушная масса на высотах".
Из-за этого температура воздуха по Украине ночью ожидается в среднем в пределах 1-6 градусов тепла.
В то же время специалисты предупреждают о заморозках 0-3°C:
Между тем дневные максимумы будут достигать по Украине +3...+8°C.
Теплее всего днем будет на юге и востоке страны - до +11°C.
По территории столицы и Киевской области погода в течение 9 апреля также ожидается облачная, с прояснениями.
Сохраняется вероятность небольшого дождя. Ночью - с мокрым снегом.
Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.
Жителей и гостей столичного региона предупреждают также об опасных метеорологических явлениях - заморозках на поверхности почвы.
Так, температура воздуха ночью ожидается:
При этом температура воздуха днем может быть такая:
"I уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Сообщается также, что "заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".
