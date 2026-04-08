Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)

15:34 08.04.2026 Ср
2 хв
Синоптики попереджають про "жовтий" і навіть "помаранчевий" рівні небезпечності
aimg Ірина Костенко
Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта) Вночі Україну "накриють" відчутні заморозки (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попереджають українців про заморозки на ґрунті та у повітрі найближчими днями. Небезпечні явища охоплять більшість областей і можуть зашкодити деяким плодовим деревам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Які заморозки та коли прогнозують на ґрунті

В Укргідрометцентрі опублікували попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями по всій Україні.

Так, згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, заморозки 0-3°C на поверхні ґрунту можуть бути:

  • вночі з середи на четвер, 9 квітня;
  • вночі з четверга на п'ятницю, 10 квітня;
  • вночі з п'ятниці на суботу, 11 квітня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.

Де і коли можуть бути заморозки у повітрі

Заморозки 0-3°C у повітрі вночі 9 квітня можуть бути в таких областях:

  • Харківська;
  • Луганська;
  • Донецька;
  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Хмельницька;
  • Житомирська;
  • Вінницька.

Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)Заморозки по Україні 9 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом впродовж наступних ночей - 10 та 11 квітня - заморозки 0-3°C у повітрі прогнозують вже для всіх регіонів України без виключення.

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили фахівці УкрГМЦ.

Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)Заморозки в Україні 10-11 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що буде із заморозками у Києві та області

По території міста Києва та Київської області стихійні метеорологічні явища ймовірні:

  • вночі 10 квітня;
  • вночі 11 квітня.

Йдеться про заморозки в повітрі (0-3°C).

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - уточнили в УкрГМЦ.

Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)Попередження про стихійні метеорологічні явища 10-11 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що прогнозовані заморозки "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
