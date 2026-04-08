Небезпечні заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус до кінця тижня (карта)
Синоптики попереджають українців про заморозки на ґрунті та у повітрі найближчими днями. Небезпечні явища охоплять більшість областей і можуть зашкодити деяким плодовим деревам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Які заморозки та коли прогнозують на ґрунті
В Укргідрометцентрі опублікували попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями по всій Україні.
Так, згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, заморозки 0-3°C на поверхні ґрунту можуть бути:
- вночі з середи на четвер, 9 квітня;
- вночі з четверга на п'ятницю, 10 квітня;
- вночі з п'ятниці на суботу, 11 квітня.
"І рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.
Де і коли можуть бути заморозки у повітрі
Заморозки 0-3°C у повітрі вночі 9 квітня можуть бути в таких областях:
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька;
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Хмельницька;
- Житомирська;
- Вінницька.
Заморозки по Україні 9 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом впродовж наступних ночей - 10 та 11 квітня - заморозки 0-3°C у повітрі прогнозують вже для всіх регіонів України без виключення.
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили фахівці УкрГМЦ.
Заморозки в Україні 10-11 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Що буде із заморозками у Києві та області
По території міста Києва та Київської області стихійні метеорологічні явища ймовірні:
- вночі 10 квітня;
- вночі 11 квітня.
Йдеться про заморозки в повітрі (0-3°C).
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - уточнили в УкрГМЦ.
Попередження про стихійні метеорологічні явища 10-11 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що прогнозовані заморозки "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".
