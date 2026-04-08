Незатишна погода і заморозки лишаються, але місцями до +11: де в Україні завтра найтепліше

Україна досі перебуває у полоні циклону, який приніс із собою різке похолодання та опади. Проте завтра вдень деякі області все ж відчують подих тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Повідомляється також, що " заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам ".

При цьому температура повітря вдень може бути така:

Мешканців і гостей столичного регіону поперджають також про небезпечні метеорологічні явища - заморозки на поверхні ґрунту .

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По території столиці та Київської області погода впродовж 9 квітня також очікується хмарна, з проясненнями .

Прогноз погоди по Україні на 9 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Найтепліше вдень буде на півдні та сході країни - до +11°C .

Тим часом денні максимуми сягатимуть по Україні +3..+8°C.

Через це температура повітря по Україні вночі очікується в середньому в межах 1-6 градусів тепла.

Синоптики УкрГМЦ розповіли, що температурний режим в Україні завтра все ще визначатиме "холодна повітряна маса на висотах".

На сході країни - вночі та вранці - місцями утворюватиметься туман .

Крім того, впродовж завтрашнього дня :

Уточнюється, що така ситуація зумовить:

" Холодну незатишну погоду продовжуватиме зумовлювати циклон , центр якого знаходитиметься на північний схід від нашої території", - пояснили українцям.

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 9 квітня, синоптична ситуація в Україні не покращиться.

