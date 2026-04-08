Неуютная погода и заморозки остаются, но местами до +11: где в Украине завтра теплее всего

16:56 08.04.2026 Ср
3 мин
На температуру в Украине продолжит влиять холодная воздушная масса, но весна не сдается
aimg Ирина Костенко
Неуютная погода и заморозки остаются, но местами до +11: где в Украине завтра теплее всего Погода в Украине завтра будет облачной, с прояснениями (фото иллюстративное: Getty Images)

Украина до сих пор находится в плену циклона, который принес с собой резкое похолодание и осадки. Однако завтра днем некоторые области все же почувствуют дыхание тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Почему погода завтра не улучшится

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 9 апреля, синоптическая ситуация в Украине не улучшится.

"Холодную неуютную погоду будет продолжать обусловливать циклон, центр которого будет находиться на северо-восток от нашей территории", - объяснили украинцам.

Уточняется, что такая ситуация обусловит:

  • облачную с прояснениями погоду;
  • местами - с небольшим дождем и мокрым снегом.

Кроме того, в течение завтрашнего дня:

  • будет падать давление;
  • влажность воздуха - будет оставаться высокой;
  • сильный ветер с северных направлений - будет добавлять ощущение дискомфорта.

На востоке страны - ночью и утром - местами будет образовываться туман.

Где в Украине 9 апреля будет теплее всего

Синоптики УкрГМЦ рассказали, что температурный режим в Украине завтра все еще будет определять "холодная воздушная масса на высотах".

Из-за этого температура воздуха по Украине ночью ожидается в среднем в пределах 1-6 градусов тепла.

В то же время специалисты предупреждают о заморозках 0-3°C:

  • на поверхности почвы - по стране;
  • в воздухе - в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

Между тем дневные максимумы будут достигать по Украине +3...+8°C.

Теплее всего днем будет на юге и востоке страны - до +11°C.

Неуютная погода и заморозки остаются, но местами до +11: где в Украине завтра теплее всегоПрогноз погоды по Украине на 9 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории столицы и Киевской области погода в течение 9 апреля также ожидается облачная, с прояснениями.

Сохраняется вероятность небольшого дождя. Ночью - с мокрым снегом.

Ветер прогнозируют северный, со скоростью 5-10 м/с.

Неуютная погода и заморозки остаются, но местами до +11: где в Украине завтра теплее всегоПрогноз на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Жителей и гостей столичного региона предупреждают также об опасных метеорологических явлениях - заморозках на поверхности почвы.

Так, температура воздуха ночью ожидается:

  • в Киеве - от 1 до 3 градусов тепла (на поверхности почвы - заморозки 0-2°C);
  • по области - от 1 до 6 градусов тепла (на поверхности почвы - заморозки 0-3°C).

При этом температура воздуха днем может быть такая:

  • в Киеве - около 5-7 градусов тепла.
  • по области - около 3-8 градусов тепла.

"I уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Сообщается также, что "заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".

