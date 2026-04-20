Нетаньяuу пообіцяв "ще не кінець" війни в Ірані та допустив нові події

Зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершені, а будь-який день може принести нові події.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Нетаньягу під час виступу разом із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм заявив, що зусилля США та Ізраїлю проти Ірану "ще не завершені".
"Будь-який момент може принести нам нові події", - заявив ізраїльський прем'єр. "Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", - додав він.
Окрім цього Нетаньяху анонсував, що США та Ізраїль "досягнуть своїх цілей і дадуть більше надії, більше світла вільним народам світу".
Варто зазначити, що Ізраїль також дями заключив угоду з Ліваном щодо припинення атак по "Хезболлі" - угрупуванню, що знаходиться на півдні країни.
Однак, попри досягнуті 16 квітня домовленості, Ізраїль наступного дня завдав удару по "Хезболлі", виправдавши це самообороною, яку не забороняє тимчасовий мир.
"Хезболлу" у Лівані, як відомо, підтримує Іран, який наполягав ще під час переговорів зі США про припинення вогню проти угрупування, однак Вашингтон та Тель-Авів вирішили розглядати цей конфлікт окремо.
Як відомо, США, на відміну від Ізраїлю, знаходяться у стані двотижневого перемир'я з Тегераном, розраховуючи на другий раунд переговорів, який мав пройти вже сьогодні.
Однак Іран відмовився посилати свою делегацію на переговори, обгрунтовуючи це максималістською позицією США та морською блокадою Вашингтоном Ормузької протоки.
Цікаво, що президент США Дональд Трамп днями анонсував мирну угоду з Іраном та переконував у тому, що Тегеран погодився на поступки щодо ядерної програми та начеб-то був готовий передати Вашингтону сотні кілограмів збагаченого урану, або як він його називав "ядерного пилу".
Крім цього, американський лідер заявляв про безстроковий мораторій Ірану на ядерні розробки, але в Тегерані абсолютно заперечують слова опонента.
Більше того, Іран напередодні заявив про перемогу над Штатами у війні, оскільки противник не зміг досягти своїй цілей та повалити режим. В ніч на понеділок стало відомо, що американські війська атакували і захопили судно під прапором Ірану, коли воно спробувало "прорвати" блокаду США в Оманській затоці.