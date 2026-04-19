Війська США атакували і захопили вантажне судно Ірану, - Трамп

23:55 19.04.2026 Нд
Де і за яких обставин було захоплено судно?
Війська США атакували і захопили вантажне судно Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська атакували і захопили судно під прапором Ірану, коли воно спробувало "прорвати" блокаду США в Оманській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост лідера США в Truth Social.

"Сьогодні іранське вантажне судно TOUSKA, довжиною майже 900 футів і вагою майже з авіаносець, спробувало прорвати нашу військово-морську блокаду, і це закінчилося для них невдачею", - написав Трамп.

За його словами, американський есмінець з керованими ракетами USS SPRUANCE перехопив судно в Оманській затоці і дав іранському екіпажу попередження, щоб той зупинився. Однак це не дало результату, тому тепер корабель контролюють США.

"Іранський екіпаж відмовився підкоритися, тому наш корабель зупинив їх на місці, зробивши дірку в машинному відділенні. Наразі судно перебуває під контролем морської піхоти США", - ідеться в публікації.

Трамп додав, що судно TOUSKA перебуває під санкціями Мінфіну США "через свою попередню незаконну діяльність". Наразі американці "повністю" контролюють судно і вивчають його вміст.

Що передувало

Нагадаємо, що майже два тижні тому США та Іран через посередників домовилися про тимчасове припинення вогню, і за цей невеличкий період, що спливе вже найближчими днями, планували узгодити остаточну мирну угоду. Чи буде вона, досі до кінця неясно.

Паралельно з цим, як відомо, Іран так і не відкрив Ормузьку протоку на постійній основі. Спочатку через те, що Ізраїль продовжував атакувати Ліван, а однією з вимог Тегерана було, зокрема, припинення вогню в Лівані.

Уже в п'ятницю, 17 квітня, це перемир'я все ж таки настало і протоку було відкрито, але ненадовго. У суботу в КВІР заявили, що атакують будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки.

Причиною цьому стала морська блокада протоки вже з боку США, а точніше, конкретно тих суден, які пов'язані з Іраном. Трамп аргументував своє рішення тим, що в суботу 11 квітня Тегеран на переговорах так і не відмовився від амбіцій на ядерну зброю. Але що стосується п'ятниці (відкриття протоки з боку Ірану), Трамп сказав, що свою блокаду припинить тоді, коли сторони остаточно досягнуть угоди.

Власне на цьому тлі й виникла нова іранська блокада протоки починаючи з суботи, а за даними ЗМІ, США готуються захоплювати іранські судна вже навіть за межами Ормузької протоки, щоб примусити Тегеран до угоди.

