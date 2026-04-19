Радники просять Трампа рідше давати інтерв’ю через суперечливі заяви, - WSJ

09:09 19.04.2026 Нд
Чому команда Трампа боїться його дзвінків журналістам?
aimg Марія Науменко
Радники просять Трампа рідше давати інтерв'ю через суперечливі заяви, - WSJ

Радники президента США Дональда Трампа дедалі частіше закликають його обмежити спонтанні виступи в медіа, оскільки ті впливають на переговори та загальну комунікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, занепокоєння в команді Трампа посилилося на тлі його публічної активності під час загострення ситуації на Близькому Сході та переговорів з Іраном. Президент часто робить різкі або непогоджені заяви, які можуть відрізнятися від офіційної позиції Білого дому.

Зокрема, Трамп неодноразово телефонував журналістам і давав коментарі без узгодження з радниками, іноді роблячи гучні або суперечливі заяви щодо війни та можливих дій США.

За словами джерел, його найближчі помічники прямо радили йому обмежити імпровізовані інтерв’ю, оскільки вони лише підсилюють відчуття нестабільності та створюють проблеми для комунікації з союзниками й громадськістю.

Попри це, президент не завжди дотримується цих рекомендацій. Як зазначає видання, він часом навіть жартує з прессекретаркою Білого дому Керолайн Левітт, що вже повідомив журналістам важливі новини, про які вона дізнається лише після їх публікації.

У матеріалі також йдеться, що Трамп час від часу погоджується зменшити кількість таких контактів із пресою, однак згодом повертається до звичного стилю спілкування.

Скандальні заяви Трампа

Останнім часом Дональд Трамп неодноразово робив різкі заяви щодо війни з Іраном, які викликали широкий резонанс і критику. Його риторика часто виходила за межі традиційної дипломатії та виглядала як прямі погрози.

Зокрема, він заявляв, що "може загинути ціла цивілізація", якщо Тегеран не виконає вимоги США, а також попереджав про "пекельну ніч" у разі відмови від поступок. Паралельно Трамп допускав удари по інфраструктурі і навіть говорив про можливість знищення всіх електростанцій Ірану.

Крім того, він робив суперечливі заяви щодо союзників, зокрема погрожував припинити постачання зброї Україні, якщо Європа не підтримає його ініціативи. Також Трамп закликав партнерів самостійно брати під контроль Ормузьку протоку і заявляв, що країни мають "самі забирати свою нафту", фактично дистанціюючись від ролі США.

