Угода з Іраном буде "за день-два": Трамп анонсував фінал війни

21:24 17.04.2026 Пт
Іран уже пішов на поступки, які раніше здавалися неможливими?
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Іран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми та не отримуватиме від США жодних заморожених активів. Фінальна угода про припинення війни може бути підписана вже найближчими днями.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Axios.

Подробиці майбутньої угоди

Дональд Трамп заявив, що переговори щодо довгострокового мирного плану з Тегераном знаходяться на фінальній стадії.

За його словами, зустріч делегацій має відбутися цими вихідними, а саму угоду можуть укласти "протягом наступного дня-двох".

Головною умовою домовленостей є повна відмова Ірану від ядерних розробок.

Трамп підкреслив, що мораторій не матиме терміну дії.

"Без жодних років, це необмежений термін", - наголосив американський президент, коментуючи тривалість призупинення ядерної програми Ірану.

Також Трамп спростував інформацію про можливе розморожування 20 мільярдів доларів іранських активів в обмін на передачу запасів збагаченого урану.

Він кілька разів повторив "ні", відповідаючи на запитання про повернення будь-яких коштів Тегерану.

Ситуація в Ормузькій протоці та Лівані

На тлі новин про ймовірне перемир'я Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден на час 10-денного припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Це вже спричинило різке падіння світових цін на нафту - марка Brent подешевшала більш ніж на 10%.

Водночас Трамп зауважив, що морська блокада суден, які прямують до іранських портів, залишатиметься чинною до моменту остаточного підписання "100% ширшої угоди".

Щодо ситуації в Лівані, президент США висловив вимогу припинити ізраїльські удари.

"Ізраїль має зупинитися. Вони не можуть продовжувати підривати будівлі. Я цього не дозволю", - заявив він.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, що США та Іран "у принципі домовилися" про нову угоду. Попри суттєвий прорив, між сторонами все ще залишалися невирішені питання, які потребували додаткових узгоджень.

Також ЗМІ зазначали, що Дональд Трамп на тлі падіння рейтингів та зростання цін на енергоносії може піти на поступки Ірану. Зокрема, припускалося, що він може змінити тактику або пожертвувати частиною вимог задля якнайшвидшого завершення війни та стабілізації ринків.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
