Іран пішов на радикальний крок проти Трампа та зірвав переговори за день до зустрічі

Іран відмовився від проведення другого раунду мирних переговорів з США. Головною причиною демаршу в Тегерані називають нереалістичні вимоги Вашингтона та тривалу морську блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та іранське державне агентство IRNA .

Причини відмови від діалогу

В іранському державному агентстві пояснили, що відсутність делегації Тегерана на переговорах зумовлена "надмірними вимогами Вашингтона та постійними змінами позицій".

Також іранська сторона звинувачує США у суперечливості заяв та продовженні морської блокади, що унеможливлює подальший діалог.

Рішення про зрив зустрічі було оприлюднено невдовзі після заяви президента США Дональда Трампа про підготовку нового раунду переговорів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс мав прибути до Пакистану вже завтра у складі американської делегації.

Загострення на тлі припинення вогню

Sky News зазначає, що ситуація погіршується на тлі завершення терміну двотижневої угоди про припинення вогню між країнами, який спливає цієї середи.

Попри те, що перемир'я загалом дотримувалося, напруженість зросла після рішення Ірану скасувати повторне відкриття Ормузької протоки.

Тегеран стверджує, що американська блокада іранських портів є прямим порушенням чинних домовленостей.

Водночас Дональд Трамп раніше попереджав про готовність "вивести з ладу" об'єкти критичної інфраструктури Ірану, включаючи мости та електростанції, якщо угоди не буде досягнуто.