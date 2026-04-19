Іран пішов на радикальний крок проти Трампа та зірвав переговори за день до зустрічі

22:50 19.04.2026 Нд
Тегеран ухвалив неочікуване рішення, що стало причиною демаршу?
aimg Сергій Козачук
Іран пішов на радикальний крок проти Трампа та зірвав переговори за день до зустрічі

Іран відмовився від проведення другого раунду мирних переговорів з США. Головною причиною демаршу в Тегерані називають нереалістичні вимоги Вашингтона та тривалу морську блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та іранське державне агентство IRNA.

Причини відмови від діалогу

В іранському державному агентстві пояснили, що відсутність делегації Тегерана на переговорах зумовлена "надмірними вимогами Вашингтона та постійними змінами позицій".

Також іранська сторона звинувачує США у суперечливості заяв та продовженні морської блокади, що унеможливлює подальший діалог.

Рішення про зрив зустрічі було оприлюднено невдовзі після заяви президента США Дональда Трампа про підготовку нового раунду переговорів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс мав прибути до Пакистану вже завтра у складі американської делегації.

Загострення на тлі припинення вогню

Sky News зазначає, що ситуація погіршується на тлі завершення терміну двотижневої угоди про припинення вогню між країнами, який спливає цієї середи.

Попри те, що перемир'я загалом дотримувалося, напруженість зросла після рішення Ірану скасувати повторне відкриття Ормузької протоки.

Тегеран стверджує, що американська блокада іранських портів є прямим порушенням чинних домовленостей.

Водночас Дональд Трамп раніше попереджав про готовність "вивести з ладу" об'єкти критичної інфраструктури Ірану, включаючи мости та електростанції, якщо угоди не буде досягнуто.

Іран оголосив перемогу над США

Нагадаємо, раніше в Тегерані вже демонстрували різку позицію щодо Вашингтона. Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф оголосив про "перемогу" над Сполученими Штатами.

За його словами, США програли, оскільки не змогли повалити чинний режим або встановити контроль над стратегічною Ормузькою протокою.

Крім того, переговорний процес і раніше перебував у кризі через ядерне питання. Влада Ірану офіційно відмовилася передавати США збагачений уран, пояснивши це небажанням проводити очні зустрічі з американською стороною на поточних умовах.

Це рішення стало серйозним ударом по спробах команди Трампа досягти нової домовленості.

В МВС готують кадрові зміни через втечу патрульних від стрілка у Києві, - Зеленський
В МВС готують кадрові зміни через втечу патрульних від стрілка у Києві, - Зеленський
