"Коли ворог не може досягти цілей, він програв": в Ірані оголосили перемогу над США

В Ірані заявили про перемогу над Сполученими Штатами, оскільки останні не змогли повалити режим або заручитися підтримкою інших країн для контролю над Ормузькою протокою.

Про це заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами Галібафа, припинення вогню є перемогою для його країни, оскільки США не змогли повалити режим або заручитися підтримкою інших країн для контролю над Ормузькою протокою.

"Коли ворог не може досягти своїх цілей, це означає, що він зазнав поразки", - заявив він.

Спікер іранського парламенту зазначив також, що США та Ізраїль не тільки не змогли повалити іранський уряд, а й зазнали невдачі на міжнародній арені, коли союзники відмовили Вашингтону в допомозі в Ормузі.

Водночас Галібаф визнав економічну і військову перевагу супротивників.

"Ми не знищили ворога; він все ще володіє грошима і зброєю, але стратегічно він зазнав поразки порівняно з нами", - сказав він.