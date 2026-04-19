"Коли ворог не може досягти цілей, він програв": в Ірані оголосили перемогу над США

04:00 19.04.2026 Нд
Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф при цьому визнав перевагу Штатів у військовому та економічному плані
Юлія Маловічко
"Коли ворог не може досягти цілей, він програв": в Ірані оголосили перемогу над США

В Ірані заявили про перемогу над Сполученими Штатами, оскільки останні не змогли повалити режим або заручитися підтримкою інших країн для контролю над Ормузькою протокою.

Про це заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами Галібафа, припинення вогню є перемогою для його країни, оскільки США не змогли повалити режим або заручитися підтримкою інших країн для контролю над Ормузькою протокою.

"Коли ворог не може досягти своїх цілей, це означає, що він зазнав поразки", - заявив він.

Спікер іранського парламенту зазначив також, що США та Ізраїль не тільки не змогли повалити іранський уряд, а й зазнали невдачі на міжнародній арені, коли союзники відмовили Вашингтону в допомозі в Ормузі.

Водночас Галібаф визнав економічну і військову перевагу супротивників.

"Ми не знищили ворога; він все ще володіє грошима і зброєю, але стратегічно він зазнав поразки порівняно з нами", - сказав він.

Нинішні відносини США та Ірану

Як відомо, між Іраном і США зараз триває перемир'я, коли країни намагаються домовиться про угоду. Передбачається, що воно продовжиться ще на кілька тижнів після того, як його термін спливе.

Водночас Трамп днями заявив, що домовленість із Тегераном дуже близька і мовляв Іран готовий піти на багато поступок стосовно ядерної програми. Але в Тегерані спростовують заяви глави Білого дому.

Також Тегеран знову заблокував Ормузьку протоку, звинувативши Вашингтон у піратстві через морську блокаду танкерів, що прямують у порти або з портів Ірану.

