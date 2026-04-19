Ізраїль вдарив по "Хезболлі" попри перемир'я: ЦАХАЛ назвав причину

Ізраїль продовжив атаки по об’єктах угруповання “Хезболла” попри оголошене перемир’я, яке було досягнуто з Ліваном 17 квітня за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїльські військові завдали серії авіаударів по цілях “Хезболли” на півдні Лівану.

"Раніше сьогодні (субота) сили 401-ї бригадної бойової групи виявили терористичний осередок, який порушив домовленості про припинення вогню та наблизився до сил таким чином, що становив безпосередню загрозу, під час їхньої діяльності на півдні Лівану...", - повідомили в ЦАХАЛ і додали, що з метою усунення загрози ліквідували терористів.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю атакувала підземну шахту на південь від передньої лінії оборони, де було виявлено терористів "Хезболли", які входили до неї.

"Армія оборони Ізраїлю уповноважена вживати необхідних заходів для самооборони від загроз, одночасно забезпечуючи безпеку громадян держави Ізраїль та сил, розгорнутих у польових умовах. Операції з самооборони та усунення загроз не обмежуються припиненням вогню", - додали в ЦАХАЛ.

Що передувало

Як відомо, 16 квітня Ізраїль і Ліван за посередництва США погодили 10-денне перемир’я, яке має створити умови для подальших переговорів.

Водночас у США пояснювали, що домовленості про перемир’я не обов’язково означають повне припинення ударів по “Хезболлі”, оскільки Ізраїль залишає за собою право на дії проти загроз.

На цьому тлі ситуація в регіоні залишається напруженою, а перемир’я - крихким і таким, що може бути зірване у будь-який момент.

Іран, США, "Хезболла" та Ізраїль

Після оголошення 7 квітня про двотижневе перемир'я між Іраном та США Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по угрупованнях "Хезболли", що діють у Лівані за підтримки Тегерана.

В Ірані заявили, що такі дії порушують домовленості та ставлять під загрозу тендітне перемир'я зі США. Однак Вашингтон та Єрусалим стверджували, що Ліван не входив у рамки угоди з Іраном, називаючи позицію Тегерана "непорозумінням".

При цьому, за даними джерел ЗМІ, представники адміністрації Дональда Трампа за лаштунками намагалися переконати Ізраїль припинити наступ, побоюючись, що це може зірвати дипломатичні зусилля з Іраном.