Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Нетаньяу пообещал "еще не конец" войны в Иране и допустил новые события

01:26 20.04.2026 Пн
2 мин
В отличие от Вашингтона, израильские власти не стремятся достичь мирного соглашения уже сейчас
aimg Юлия Маловичко
Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Усилия США и Израиля против Ирана еще не завершены, а любой день может принести новые события.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: Советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений, - WSJ

Нетаньяху во время выступления вместе с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что усилия США и Израиля против Ирана "еще не завершены".

"Любой момент может принести нам новые события", - заявил израильский премьер. "Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - добавил он.

Кроме этого Нетаньяху анонсировал, что США и Израиль "достигнут своих целей и дадут больше надежды, больше света свободным народам мира".

Соглашение Израиля с Ливаном

Стоит отметить, что Израиль также недавно заключил соглашение с Ливаном о прекращении атак по "Хезболле" - группировке, находящейся на юге страны.

Однако, несмотря на достигнутые 16 апреля договоренности, Израиль на следующий день нанес удар по "Хезболле", оправдав это самообороной, которую не запрещает временный мир.

"Хезболлу" в Ливане, как известно, поддерживает Иран, который настаивал еще во время переговоров с США о прекращении огня против группировки, однако Вашингтон и Тель-Авив решили рассматривать этот конфликт отдельно.

Последнее о войне в Иране

Как известно, США, в отличие от Израиля, находятся в состоянии двухнедельного перемирия с Тегераном, рассчитывая на второй раунд переговоров, который должен был пройти уже сегодня.

Однако Иран отказался посылать свою делегацию на переговоры, обосновывая это максималистской позицией США и морской блокадой Вашингтоном Ормузского пролива.

Интересно, что президент США Дональд Трамп на днях анонсировал мирное соглашение с Ираном и убеждал в том, что Тегеран согласился на уступки по ядерной программе и вроде бы был готов передать Вашингтону сотни килограммов обогащенного урана, или как он его называл "ядерной пыли".

Кроме этого, американский лидер заявлял о бессрочном моратории Ирана на ядерные разработки, но в Тегеране абсолютно отрицают слова оппонента.

Более того, Иран накануне заявил о победе над Штатами в войне, поскольку противник не смог достичь своей целей и свергнуть режим. В ночь на понедельник стало известно, что американские войска атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.

