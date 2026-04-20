Нетаньяу пообещал "еще не конец" войны в Иране и допустил новые события

Усилия США и Израиля против Ирана еще не завершены, а любой день может принести новые события.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Нетаньяху во время выступления вместе с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что усилия США и Израиля против Ирана "еще не завершены".
"Любой момент может принести нам новые события", - заявил израильский премьер. "Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - добавил он.
Кроме этого Нетаньяху анонсировал, что США и Израиль "достигнут своих целей и дадут больше надежды, больше света свободным народам мира".
Стоит отметить, что Израиль также недавно заключил соглашение с Ливаном о прекращении атак по "Хезболле" - группировке, находящейся на юге страны.
Однако, несмотря на достигнутые 16 апреля договоренности, Израиль на следующий день нанес удар по "Хезболле", оправдав это самообороной, которую не запрещает временный мир.
"Хезболлу" в Ливане, как известно, поддерживает Иран, который настаивал еще во время переговоров с США о прекращении огня против группировки, однако Вашингтон и Тель-Авив решили рассматривать этот конфликт отдельно.
Как известно, США, в отличие от Израиля, находятся в состоянии двухнедельного перемирия с Тегераном, рассчитывая на второй раунд переговоров, который должен был пройти уже сегодня.
Однако Иран отказался посылать свою делегацию на переговоры, обосновывая это максималистской позицией США и морской блокадой Вашингтоном Ормузского пролива.
Интересно, что президент США Дональд Трамп на днях анонсировал мирное соглашение с Ираном и убеждал в том, что Тегеран согласился на уступки по ядерной программе и вроде бы был готов передать Вашингтону сотни килограммов обогащенного урана, или как он его называл "ядерной пыли".
Кроме этого, американский лидер заявлял о бессрочном моратории Ирана на ядерные разработки, но в Тегеране абсолютно отрицают слова оппонента.
Более того, Иран накануне заявил о победе над Штатами в войне, поскольку противник не смог достичь своей целей и свергнуть режим. В ночь на понедельник стало известно, что американские войска атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.