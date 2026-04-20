Нетаньяuу пообіцяв "ще не кінець" війни в Ірані та допустив нові події

Зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершені, а будь-який день може принести нові події.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Нетаньягу під час виступу разом із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм заявив, що зусилля США та Ізраїлю проти Ірану "ще не завершені".

"Будь-який момент може принести нам нові події", - заявив ізраїльський прем'єр. "Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", - додав він.

Окрім цього Нетаньяху анонсував, що США та Ізраїль "досягнуть своїх цілей і дадуть більше надії, більше світла вільним народам світу".

Угода Ізраїлю з Ліваном

Варто зазначити, що Ізраїль також дями заключив угоду з Ліваном щодо припинення атак по "Хезболлі" - угрупуванню, що знаходиться на півдні країни.

Однак, попри досягнуті 16 квітня домовленості, Ізраїль наступного дня завдав удару по "Хезболлі", виправдавши це самообороною, яку не забороняє тимчасовий мир.

"Хезболлу" у Лівані, як відомо, підтримує Іран, який наполягав ще під час переговорів зі США про припинення вогню проти угрупування, однак Вашингтон та Тель-Авів вирішили розглядати цей конфлікт окремо.