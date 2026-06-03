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Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками

13:41 03.06.2026 Ср
2 хв
Президент чекає на відповіді чиновників вже цього тижня
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна має домовленість на "найвищому політичному рівні" що придбання систем ППО Patriot, але по цьому контракту ще навіть не пропрацьовані юридичні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати наради із представниками Міноборони та МЗС, РНБО, ОП щодо додаткових шляхів постачання протиповітряної оборони в Україну - систем та ракет для них.

"У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "Петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося", - зауважив він.

Зеленський підкреслив, що завданням є пришвидшення із цим контрактом по Patriot, і додав, що "це персональна відповідальність залучених посадовців".

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"Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", - зазначив президент.

Глава держави встановив дедлайн - тиждень на всі підготовчі кроки. Він наголосив, що розраховує на доповідь у п'ятницю, після якої буде або ясність щодо реалізації домовленості по Patriot, або "серйозні кадрові висновки".

Нагадаємо, окупанти наростили використання ракет "Циркон" під час атак по Україні. Минулої ночі РФ випустила одразу вісім таких ракет, однак українська ППО не змогла їх перехопити, оскільки не всі системи здатні протидіяти цим повітряним цілям.

Крім того, Юрій Ігнат заявив, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. У багатьох підрозділах пускові установки майже без боєкомплекту, а представникам ПС доводиться буквально просити про передачу навіть 5-10 ракет.

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