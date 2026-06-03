Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками

Україна має домовленість на "найвищому політичному рівні" що придбання систем ППО Patriot, але по цьому контракту ще навіть не пропрацьовані юридичні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати наради із представниками Міноборони та МЗС, РНБО, ОП щодо додаткових шляхів постачання протиповітряної оборони в Україну - систем та ракет для них.

"У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "Петріотів", і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося", - зауважив він.

Зеленський підкреслив, що завданням є пришвидшення із цим контрактом по Patriot, і додав, що "це персональна відповідальність залучених посадовців".

"Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", - зазначив президент.

Глава держави встановив дедлайн - тиждень на всі підготовчі кроки. Він наголосив, що розраховує на доповідь у п'ятницю, після якої буде або ясність щодо реалізації домовленості по Patriot, або "серйозні кадрові висновки".