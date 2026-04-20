ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Нетаньяу пообещал "еще не конец" войны в Иране и допустил новые события

01:26 20.04.2026 Пн
2 мин
В отличие от Вашингтона, израильские власти не стремятся достичь мирного соглашения уже сейчас
aimg Юлия Маловичко
Нетаньяу пообещал "еще не конец" войны в Иране и допустил новые события Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Усилия США и Израиля против Ирана еще не завершены, а любой день может принести новые события.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: Советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений, - WSJ

Нетаньяху во время выступления вместе с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что усилия США и Израиля против Ирана "еще не завершены".

"Любой момент может принести нам новые события", - заявил израильский премьер. "Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - добавил он.

Кроме этого Нетаньяху анонсировал, что США и Израиль "достигнут своих целей и дадут больше надежды, больше света свободным народам мира".

Соглашение Израиля с Ливаном

Стоит отметить, что Израиль также недавно заключил соглашение с Ливаном о прекращении атак по "Хезболле" - группировке, находящейся на юге страны.

Однако, несмотря на достигнутые 16 апреля договоренности, Израиль на следующий день нанес удар по "Хезболле", оправдав это самообороной, которую не запрещает временный мир.

"Хезболлу" в Ливане, как известно, поддерживает Иран, который настаивал еще во время переговоров с США о прекращении огня против группировки, однако Вашингтон и Тель-Авив решили рассматривать этот конфликт отдельно.

Последнее о войне в Иране

Как известно, США, в отличие от Израиля, находятся в состоянии двухнедельного перемирия с Тегераном, рассчитывая на второй раунд переговоров, который должен был пройти уже сегодня.

Однако Иран отказался посылать свою делегацию на переговоры, обосновывая это максималистской позицией США и морской блокадой Вашингтоном Ормузского пролива.

Интересно, что президент США Дональд Трамп на днях анонсировал мирное соглашение с Ираном и убеждал в том, что Тегеран согласился на уступки по ядерной программе и вроде бы был готов передать Вашингтону сотни килограммов обогащенного урана, или как он его называл "ядерной пыли".

Кроме этого, американский лидер заявлял о бессрочном моратории Ирана на ядерные разработки, но в Тегеране абсолютно отрицают слова оппонента.

Более того, Иран накануне заявил о победе над Штатами в войне, поскольку противник не смог достичь своей целей и свергнуть режим. В ночь на понедельник стало известно, что американские войска атаковали и захватили судно под флагом Ирана, когда оно попыталось "прорвать" блокаду США в Оманском заливе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
Аналитика
