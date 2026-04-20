Нетаньяу пообещал "еще не конец" войны в Иране и допустил новые события

Усилия США и Израиля против Ирана еще не завершены, а любой день может принести новые события.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Нетаньяху во время выступления вместе с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что усилия США и Израиля против Ирана "еще не завершены".

"Любой момент может принести нам новые события", - заявил израильский премьер. "Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", - добавил он.

Кроме этого Нетаньяху анонсировал, что США и Израиль "достигнут своих целей и дадут больше надежды, больше света свободным народам мира".

Соглашение Израиля с Ливаном

Стоит отметить, что Израиль также недавно заключил соглашение с Ливаном о прекращении атак по "Хезболле" - группировке, находящейся на юге страны.

Однако, несмотря на достигнутые 16 апреля договоренности, Израиль на следующий день нанес удар по "Хезболле", оправдав это самообороной, которую не запрещает временный мир.

"Хезболлу" в Ливане, как известно, поддерживает Иран, который настаивал еще во время переговоров с США о прекращении огня против группировки, однако Вашингтон и Тель-Авив решили рассматривать этот конфликт отдельно.