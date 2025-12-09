"Нептуни" дуже гарно працюють: Зеленський назвав ракети, якими Україна б'є по РФ

Нагадаємо, у вересні цього року український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно, і наступний етап - запуск серійного виробництва.

Зазначимо, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. За словами президента, на масове виробництво вони вийдуть до кінця року.

У п'ятницю, 5 грудня, компанія Fire Point передала українським військовим чергову партію крилатих ракет "Фламінго".

Згідно з даними західних ЗМІ, ракети "Фламінго" за характеристиками перевершують американські крилаті ракети Tomahawk. Зокрема, вони несуть більшу бойову частину та мають більшу дальність польоту.

У серпні в Україні вперше офіційно продемонстрували ракету Р-360 "Нептун", яку називають "Довгий Нептун". Офіційних характеристик ракети тоді не розкрили.

Також повідомлялось, що на Заході "нарахували" чотири версії українського "Нептуна", проте аналітики з Defense Express сумніваються у цьому.