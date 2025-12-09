UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Нептуни" дуже гарно працюють: Зеленський назвав ракети, якими Україна б'є по РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський розповів про ракетну програму України. Зокрема, він розкрив, які ракети застосовуються для завдання ударів по РФ.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів.

За його словами, Україна на сьогодні вже застосовує ракети "Довгий Нептун", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан".

"Я не буду говорити в кількості. "Нептуни" дійсно гарно працюють", - наголосив лідер країни.

Нагадаємо, у вересні цього року український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно, і наступний етап - запуск серійного виробництва.

Зазначимо, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. За словами президента, на масове виробництво вони вийдуть до кінця року.

У п'ятницю, 5 грудня, компанія Fire Point передала українським військовим чергову партію крилатих ракет "Фламінго".

Згідно з даними західних ЗМІ, ракети "Фламінго" за характеристиками перевершують американські крилаті ракети Tomahawk. Зокрема, вони несуть більшу бойову частину та мають більшу дальність польоту.

У серпні в Україні вперше офіційно продемонстрували ракету Р-360 "Нептун", яку називають "Довгий Нептун". Офіційних характеристик ракети тоді не розкрили.

Також повідомлялось, що на Заході "нарахували" чотири версії українського "Нептуна", проте аналітики з Defense Express сумніваються у цьому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийфламінгоВійна в УкраїніРакети