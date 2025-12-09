"Нептуни" дуже гарно працюють: Зеленський назвав ракети, якими Україна б'є по РФ

Український лідер Володимир Зеленський розповів про ракетну програму України. Зокрема, він розкрив, які ракети застосовуються для завдання ударів по РФ.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів.
За його словами, Україна на сьогодні вже застосовує ракети "Довгий Нептун", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан".
"Я не буду говорити в кількості. "Нептуни" дійсно гарно працюють", - наголосив лідер країни.
Нагадаємо, у вересні цього року український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна активно розробляє далекобійне озброєння. Він розповів, що випробування пройшли успішно, і наступний етап - запуск серійного виробництва.
Зазначимо, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. За словами президента, на масове виробництво вони вийдуть до кінця року.
У п'ятницю, 5 грудня, компанія Fire Point передала українським військовим чергову партію крилатих ракет "Фламінго".
Згідно з даними західних ЗМІ, ракети "Фламінго" за характеристиками перевершують американські крилаті ракети Tomahawk. Зокрема, вони несуть більшу бойову частину та мають більшу дальність польоту.
У серпні в Україні вперше офіційно продемонстрували ракету Р-360 "Нептун", яку називають "Довгий Нептун". Офіційних характеристик ракети тоді не розкрили.
Також повідомлялось, що на Заході "нарахували" чотири версії українського "Нептуна", проте аналітики з Defense Express сумніваються у цьому.