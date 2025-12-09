"Нептуны" очень хорошо работают: Зеленский назвал ракеты, которыми Украина бьет по РФ

Напомним, в сентябре этого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Он рассказал, что испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.

Отметим, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По словам президента, на массовое производство они выйдут до конца года.

В пятницу, 5 декабря, компания Fire Point передала украинским военным очередную партию крылатых ракет "Фламинго".

Согласно данным западных СМИ, ракеты "Фламинго" по характеристикам превосходят американские крылатые ракеты Tomahawk. В частности, они несут большую боевую часть и имеют большую дальность полета.

В августе в Украине впервые официально продемонстрировали ракету Р-360 "Нептун", которую называют "Длинный Нептун". Официальных характеристик ракеты тогда не раскрыли.

Также сообщалось, что на Западе "насчитали" четыре версии украинского "Нептуна", однако аналитики из Defense Express сомневаются в этом.