"Нептуны" очень хорошо работают: Зеленский назвал ракеты, которыми Украина бьет по РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины. В частности, он раскрыл, какие ракеты применяются для нанесения ударов по РФ.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.
По его словам, Украина на сегодня уже применяет ракеты "Длинный Нептун", "Паляница", "Фламинго", а также "Сапсан".
"Я не буду говорить в количестве. "Нептуны" действительно хорошо работают", - подчеркнул лидер страны.
Напомним, в сентябре этого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Он рассказал, что испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.
Отметим, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По словам президента, на массовое производство они выйдут до конца года.
В пятницу, 5 декабря, компания Fire Point передала украинским военным очередную партию крылатых ракет "Фламинго".
Согласно данным западных СМИ, ракеты "Фламинго" по характеристикам превосходят американские крылатые ракеты Tomahawk. В частности, они несут большую боевую часть и имеют большую дальность полета.
В августе в Украине впервые официально продемонстрировали ракету Р-360 "Нептун", которую называют "Длинный Нептун". Официальных характеристик ракеты тогда не раскрыли.
Также сообщалось, что на Западе "насчитали" четыре версии украинского "Нептуна", однако аналитики из Defense Express сомневаются в этом.