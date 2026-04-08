ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта)

15:34 08.04.2026 Ср
2 мин
Синоптики предупреждают о "желтом" и даже "оранжевом" уровнях опасности
aimg Ирина Костенко
Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта) Ночью Украину "накроют" ощутимые заморозки (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптики предупреждают украинцев о заморозках на почве и в воздухе в ближайшие дни. Опасные явления охватят большинство областей и могут повредить некоторым плодовым деревьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Зима вернулась посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)

Какие заморозки и когда прогнозируют на почве

В Укргидрометцентре опубликовали предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшие дни по всей Украине.

Так, согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, заморозки 0-3°C на поверхности почвы могут быть:

  • ночью со среды на четверг, 9 апреля;
  • ночью с четверга на пятницу, 10 апреля;
  • ночью с пятницы на субботу, 11 апреля.

"І уровень опасности, желтый", - объяснили украинцам.

Где и когда могут быть заморозки в воздухе

Заморозки 0-3°C в воздухе ночью 9 апреля могут быть в таких областях:

  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Хмельницкая;
  • Житомирская;
  • Винницкая.

Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта)Заморозки по Украине 9 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в течение следующих ночей - 10 и 11 апреля - заморозки 0-3°C в воздухе прогнозируют уже для всех регионов Украины без исключения.

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта)Заморозки в Украине 10-11 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с заморозками в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области стихийные метеорологические явления вероятны:

  • ночью 10 апреля;
  • ночью 11 апреля.

Речь идет о заморозках в воздухе (0-3°C).

"II уровень опасности, оранжевый", - уточнили в УкрГМЦ.

Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта)Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях 10-11 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Укргидрометцентре сообщили, что прогнозируемые заморозки "будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Киев официально пришла весна и сколько реально длилась в городе зима.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой