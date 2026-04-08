Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта)
Синоптики предупреждают украинцев о заморозках на почве и в воздухе в ближайшие дни. Опасные явления охватят большинство областей и могут повредить некоторым плодовым деревьям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Какие заморозки и когда прогнозируют на почве
В Укргидрометцентре опубликовали предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшие дни по всей Украине.
Так, согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, заморозки 0-3°C на поверхности почвы могут быть:
- ночью со среды на четверг, 9 апреля;
- ночью с четверга на пятницу, 10 апреля;
- ночью с пятницы на субботу, 11 апреля.
"І уровень опасности, желтый", - объяснили украинцам.
Где и когда могут быть заморозки в воздухе
Заморозки 0-3°C в воздухе ночью 9 апреля могут быть в таких областях:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Хмельницкая;
- Житомирская;
- Винницкая.
Заморозки по Украине 9 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в течение следующих ночей - 10 и 11 апреля - заморозки 0-3°C в воздухе прогнозируют уже для всех регионов Украины без исключения.
"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Заморозки в Украине 10-11 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с заморозками в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области стихийные метеорологические явления вероятны:
- ночью 10 апреля;
- ночью 11 апреля.
Речь идет о заморозках в воздухе (0-3°C).
"II уровень опасности, оранжевый", - уточнили в УкрГМЦ.
Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях 10-11 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В завершение в Укргидрометцентре сообщили, что прогнозируемые заморозки "будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".
