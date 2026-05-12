"Не жартуйте з Україною": Сибіга розповів, як світ просив не бити по РФ під час парадів

18:00 12.05.2026 Вт
2 хв
Глава МЗС розповів про незвичайну "колекцію"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)

У попередні роки "дуже впливові держави" просили Україну не завдавати ударів по Росії під час парадів, коли там знаходились їхні лідери.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

"За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час парадів, коли там перебували їхні лідери", - розповів він.

Міністр зауважив, що це є визнанням українських спроможностей і сигналом: "не жартуйте з Україною".

Оновлено о 18:30. У публікації МЗС була помилка щодо 9 травня. Новина була оновлена з урахуванням виправлення.

Нагадаємо, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що за його запитом Україна і Росія погодилися на перемир'я 9, 10 і 11 числа. Він зазначив, що воно включатиме в себе обмін 1000 на 1000 військовополонених.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив згоду на перемир'я, зазначивши, що обмін полоненими стане додатковим аргументом.

Крім того, президент видав указ, яким виключив Червону площу зі списку цілей України 9 травня і дозволив країні-агресорці провести в Москві парад. Щодо решти російських територій - Зеленський пообіцяв діяти дзеркально.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до обміну полоненими. Крім того, глава Кремля висловив готовність зустрітися з Зеленським за межами країни-агресорки, але висунув умову для цього.

Зазначимо, на сайті Кремля публікували перелік гостей, які взяли участь у параді. Більшість з іноземних гостей - представники невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.

