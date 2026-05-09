Путін готовий зустрітися із Зеленським у третій країні та назвав головну умову
Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Головною умовою він назвав підписання фінального договору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Умови для переговорів
За словами російського диктатора, зустріч на нейтральній території можлива лише за умови досягнення конкретних домовленостей.
"Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості на тривалу історичну перспективу", - наголосив Путін.
Запрошення до Москви
Водночас він додав, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від особистих контактів.
Путін зазначив, що знає про готовність Зеленського до переговорів, проте закликав його приїхати до столиці РФ.
"Той, хто хоче зустрітися - нехай і приїжджає в Москву", - резюмував він.
Крім того, він додав, що, на його думку, "ситуація в українському конфлікті наближається до завершення".
Параноя Путіна
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що охорона російського диктатора почала забирати у відвідувачів навіть механічні годинники через посилення заходів безпеки. Ця вимога, що почала діяти з середини квітня 2026 року, поширюється на чиновників різного рангу, які мають особисті зустрічі з Путіним.
Водночас у російській столиці активізували заходи оборони. Навколо Москви розпочали спорудження додаткового "кільця" протиповітряної оборони, встановлюючи зенітно-ракетні комплекси "Панцир" на спеціальних вежах для захисту від можливих атак.
Паралельно з військовими та безпековими заходами Кремль намагається змінити інформаційний порядок денний. За даними ЗМІ, російська влада зараз шукає "образ перемоги", який можна було б "продати" внутрішній аудиторії для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною на тлі втоми суспільства та економічних труднощів.