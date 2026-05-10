РФ витратила на цьогорічний військовий парад у Москві значні гроші, однак самі ветерани, яких лишилось зовсім небагато, отримали лиш виплати по 10 тисяч рублів кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

"Враховуючи, що в живих на всю Росію залишилося близько 7 тис. осіб, які підпадають під цю категорію, "державна шана" обійдеться бюджету в скромні 70 млн рублів. Для порівняння: цієї суми ледь вистачить на одну квартиру преміум сегмента в Москві", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що можливі додаткові виплати Кремль традиційно делегував регіонам, які мають щось доплатити, але при наявності коштів.

Варто зазначити, що допомога ветеранам фактично прирівняна до вартості однієї крилатої ракети Х-22 або "Іскандера", якими агресор чи не щодня атакує Україну.

Як повідомляють у розвідці, орієнтовно організація щорічного параду на Червоній площі коштує росіянам від 400–600 млн рублів у звичайний рік, а до 1,5 млрд - у ювілейний.

"Додайте до цього десятки мільйонів на регіональні урочистості - і стане очевидно: піар на перемозі для Москви в десятки разів дорожчий за долі самих переможців", - підсумували в СЗР.

Для порівняння, в Казахстані ветеранам до річниці перемоги виплатять до 1 млн руб., Узбекистані – 800–900 тис., Киргизстані – понад 200 тис., Білорусі – приблизно 136 тис., Таджикистані – приблизно 60 тис., Азербайджані – 21 тис. руб. відповідно.