ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

РФ влаштувала дорогий піар на 9 травня у Москві, обділивши при цьому самих ветеранів

02:24 10.05.2026 Нд
2 хв
Загальна вартість витрачених на ветеранів коштів приблизно така ж, як вартість одієї ракети
aimg Юлія Маловічко
РФ влаштувала дорогий піар на 9 травня у Москві, обділивши при цьому самих ветеранів Фото: російські спецпризначенці на параді 9 травня (Gettyy Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

РФ витратила на цьогорічний військовий парад у Москві значні гроші, однак самі ветерани, яких лишилось зовсім небагато, отримали лиш виплати по 10 тисяч рублів кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Читайте також: У Путіна образилися на дозвіл Зеленського провести парад 9 травня

Цьогоріч федеральні виплати безпосереднім учасникам Другої світової війни на рф становитимуть символічні 10 тис. рублів.

"Враховуючи, що в живих на всю Росію залишилося близько 7 тис. осіб, які підпадають під цю категорію, "державна шана" обійдеться бюджету в скромні 70 млн рублів. Для порівняння: цієї суми ледь вистачить на одну квартиру преміум сегмента в Москві", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що можливі додаткові виплати Кремль традиційно делегував регіонам, які мають щось доплатити, але при наявності коштів.

Варто зазначити, що допомога ветеранам фактично прирівняна до вартості однієї крилатої ракети Х-22 або "Іскандера", якими агресор чи не щодня атакує Україну.

Як повідомляють у розвідці, орієнтовно організація щорічного параду на Червоній площі коштує росіянам від 400–600 млн рублів у звичайний рік, а до 1,5 млрд - у ювілейний.

"Додайте до цього десятки мільйонів на регіональні урочистості - і стане очевидно: піар на перемозі для Москви в десятки разів дорожчий за долі самих переможців", - підсумували в СЗР.

Для порівняння, в Казахстані ветеранам до річниці перемоги виплатять до 1 млн руб., Узбекистані – 800–900 тис., Киргизстані – понад 200 тис., Білорусі – приблизно 136 тис., Таджикистані – приблизно 60 тис., Азербайджані – 21 тис. руб. відповідно.

Нагадаємо, на сайті Кремля з'явився перелік гостей, які взяли участь у параді. Більшість з іноземних гостей - представники невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Москва Парад у Москві
Новини
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"