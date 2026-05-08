Трамп оголосив про триденне перемир'я і обмін полоненими між Україною та РФ
Президент США оголосив про запровадження триденного перемир'я між Україною та Росією. Воно діятиму з 9 по 11 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в його соцмережі Truth Social та допис президента України Володимира Зеленського.
"Це перемир'я включатиме в себе припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 військовополонених з кожної з країн. Цей запит був зроблений безпосередньо мною, і я дуже ціную його схвалення президентом Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським", - наголосив президент США.
Він також висловив сподівання, що це "початок кінця дуже довгої, смертоносної і важкої війни".
"Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до вирішення", - зазначив Трамп.
Реакція України
Зеленський підтвердив згоду щодо перемир'я та обміну військовополонених з РФ за посередництва американської сторони.
"Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у зв'язку з нашими українськими далекобійними санкціями. Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні", - зазначив президент.
Перемир’я між Україною та РФ
Нагадуємо, Росія заявила про запровадження тимчасового режиму припинення вогню з 00:00 8 травня до 10 травня. За твердженням російської сторони, у цей період війська РФ повинні були зупинити бойові дії вздовж усієї лінії фронту.
Втім, у ніч проти 8 травня російські сили продовжили атаки на українські позиції, попри оголошене Кремлем так зване "перемир’я". Бойову активність та удари фіксували вже після того, як режим припинення вогню, заявлений росіянами, офіційно набув чинності.
Зазначимо, що Володимир Зеленський порадив представникам держав, які підтримують дружні відносини з країною-агресоркою, утриматися від поїздок до Москви 9 травня.