Сі Цзіньпін проігнорує Путіна: хто представлятиме Китай на параді 9 травня

Цього року Пекін не відправляє до Москви урядову делегацію, включно з президентом КНР Сі Цзінпінем, на парад 9 травня. Країну представлятимуть лише співробітники посольства КНР у Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказав на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Що сказав речник МЗС Китаю

"Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії будуть присутні на заході за запрошенням", - заявив речник Лінь Цзянь у п'ятницю, 8 травня.

Торік Китай представляв особисто голова КНР Сі Цзіньпін - на параді в Москві тоді були присутні лідери майже 30 держав. Цього року Пекін обмежився дипломатами з посольства - урядову делегацію не відправили.

Водночас на сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді. Більшість з іноземних гостей - представники невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.