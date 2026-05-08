Сі Цзіньпін проігнорує Путіна: хто представлятиме Китай на параді 9 травня
Цього року Пекін не відправляє до Москви урядову делегацію, включно з президентом КНР Сі Цзінпінем, на парад 9 травня. Країну представлятимуть лише співробітники посольства КНР у Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав на брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
Що сказав речник МЗС Китаю
"Наскільки мені відомо, представники посольства Китаю в Росії будуть присутні на заході за запрошенням", - заявив речник Лінь Цзянь у п'ятницю, 8 травня.
Торік Китай представляв особисто голова КНР Сі Цзіньпін - на параді в Москві тоді були присутні лідери майже 30 держав. Цього року Пекін обмежився дипломатами з посольства - урядову делегацію не відправили.
Водночас на сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді. Більшість з іноземних гостей - представники невизнаних утворень або самопроголошені лідери країн.
Тим часом Кремль напередодні параду скасував акредитацію для іноземної преси.
Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel, відмову отримали ARD, ZDF, Sky, AFP, італійський Rai та японський NHK - висвітлювати захід дозволили лише російським журналістам.
