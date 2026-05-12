"Не шутите с Украиной": Сибига рассказал, как мир просил не бить по РФ во время парадов

"За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по России во время парадов, когда там находились их лидеры", - рассказал он.

Министр отметил, что это является признанием украинских возможностей и сигналом: "не шутите с Украиной".

Обновлено в 18:30. В публикации МИД была ошибка касательно 9 мая. Новость была обновлена с учетом исправления.

Напомним, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его запросу Украина и Россия согласились на перемирие 9, 10 и 11 числа. Он отметил, что оно будет включать в себя обмен 1000 на 1000 военнопленных.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласие на перемирие, отметив, что обмен пленными станет дополнительным аргументом.

Кроме того, президент издал указ, которым исключил Красную площадь из списка целей Украины 9 мая и разрешил стране-агрессору провести в Москве парад. В отношении остальных российских территорий - Зеленский пообещал действовать зеркально.