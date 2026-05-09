Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до обміну полоненими
Глава Кремля Володимир Путін фактично зриває домовленість про обмін полоненими з Україною у форматі 1000 на 1000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілкування диктатора РФ з росЗМІ.
За твердженням Путіна, обмін полоненими запропонувала нібито Росія і ще 5-го числа. Він каже, що Україна нібито сказала, що подумає про обмін, але потім за підсумком відмовилася.
"Ми 5 травня передали українській стороні пропозиції про обмін і направили в Україну список із 500 українських військовослужбовців, які перебувають у Росії. Спочатку реакція була така, що потрібно подивитися уважніше, можливо, не всі 500, можливо, 200. А потім взагалі вони зійшли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до цього обміну", - заявив Путін.
Також він додав, що нових пропозицій нібито не було, але стверджує, що від США якраз таки надійшла пропозиція про обмін 1000 на 1000, і Москва її відразу ж підтримала.
"Тому коли прозвучала пропозиція президента США Трампа, ми, звичайно, це відразу ж підтримали. І, звичайно, розраховуємо на те, що в даному випадку все таки українська сторона відреагує на пропозицію президента США", - резюмував він.
Що передувало
Нагадаємо, що Міноборони РФ на початку тижня оголосило про перемир'я 8 і 9 травня. Але президент України Володимир Зеленський запропонував не чекати цих дат і почати режим "тиші" в ніч на 6 число, який за підсумком РФ порушила. З цієї причини в ніч на 7 і 8 число Україна діяла дзеркально.
Уже ввечері 8 числа президент США Дональд Трамп оголосив, що за його запитом Україна і Росія погодилися на перемир'я 9, 10 і 11 числа, додавши, що воно включатиме в себе обмін 1000 на 1000 військовополонених.
Відразу ж після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що підтвердив згоду на перемир'я, зазначивши, що додатковим аргументом стане обмін полоненими.