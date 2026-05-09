Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до обміну полоненими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілкування диктатора РФ з росЗМІ.

За твердженням Путіна, обмін полоненими запропонувала нібито Росія і ще 5-го числа. Він каже, що Україна нібито сказала, що подумає про обмін, але потім за підсумком відмовилася.

"Ми 5 травня передали українській стороні пропозиції про обмін і направили в Україну список із 500 українських військовослужбовців, які перебувають у Росії. Спочатку реакція була така, що потрібно подивитися уважніше, можливо, не всі 500, можливо, 200. А потім взагалі вони зійшли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до цього обміну", - заявив Путін.

Також він додав, що нових пропозицій нібито не було, але стверджує, що від США якраз таки надійшла пропозиція про обмін 1000 на 1000, і Москва її відразу ж підтримала.

"Тому коли прозвучала пропозиція президента США Трампа, ми, звичайно, це відразу ж підтримали. І, звичайно, розраховуємо на те, що в даному випадку все таки українська сторона відреагує на пропозицію президента США", - резюмував він.