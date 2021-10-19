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Зеленский встретился с главой Пентагона: говорили о Донбассе, НАТО и помощи для безопасности

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Вторник 19 октября 2021 19:00
Зеленский встретился с главой Пентагона: говорили о Донбассе, НАТО и помощи для безопасности Коллаж РБК-Украина: президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Стороны затронули вопросы касаемо углубления взаимодействия между страны в сфере безопасности и обороны, помощи для безопасности и ситуации на востоке страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента Украины.

В рамках сегодняшней встречи Владимир Зеленский и глава Пентагона уделили внимание дальнейшему углублению взаимодействия Украины и США в сфере безопасности и обороны в связи с договоренностями, которые были достигнуты во время визита президента в Штаты.

Во время разговора президент отметил оперативность воплощения предоставления дополнительной помощи для безопасности от США в размере 60 млн долларов. Также стороны затронули вопросы касаемо ситуации на Донбассе и в регионе Черного, а также Азовского моря.

"Глава государства отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности", - пишет пресс-служба.

В частности, Зеленский и Ллойд обсудили меры, которые предпринимает Украина, в соответствии со стандартами НАТО для скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.

"Во время встречи Владимир Зеленский и Ллойд Остин коснулись вопроса энергетической безопасности Украины и Европы", - добавляет пресс-служба.

В конце глава Пентагона отметил поддержку со стороны США относительно независимости и территориальной целостности Украины.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин (president.gov.ua)

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Владимир Зеленский Пентагон Соединенные Штаты Америки Украина
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