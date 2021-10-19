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КСУ решил рассматривать дело об увольнении Тупицкого и Касминина

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Киев, Вторник 19 октября 2021 16:41
КСУ решил рассматривать дело об увольнении Тупицкого и Касминина Фото: Конституционный суд будет рассматривать дело об увольнении главы КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд Украины решил рассматривать дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должности судьи КСУ. В суд с соответствующей жалобой обратилась группа из 49 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Верховной рады в КСУ Ольгу Совгирю.

"Конституционный суд открыл производство по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины касательно соответствия Конституции Украины указов президента Украины (в отношении Тупицкого и Касминина - ред.)", - заявила нардеп Совгиря в своем Telegram-канале.

Дело будет рассматриваться на заседании Большой палаты Конституционного суда.

Напомним, нардепы обжаловали в Конституционном суде указы президента Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ, а также указы об увольнении Тупицкого и Касминина из суда.

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