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Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

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Киев, Вторник 19 октября 2021 15:20
Буймистер исключили из фракции "Слуга народа" Фото: нардеп Людмила Буймистер (facebook.com/milabst)
Автор: Анастасия Рокитна

Народного депутата Украины Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Стала известна причина.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На вопрос о том, исключили ли Буймистер из фракции "Слуга народа", Кравчук ответила: "Да".

Вместе с тем, заместитель главы фракции "Слуга народа" назвала причину ее исключения.

"Людмила уже давно не голосует так как фракция, фактически ведет себя как оппозиционный депутат. Главная причина - голосование против закона об олигархах", - сообщила Кравчук.

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