"Россия начала эту войну": США назвали РФ виновником конфликта на Донбассе
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке, а также осудил оккупацию Крымского полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном.
"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Ллойд Остин.
Он отметил, что США осуждают оккупацию Крыма, а также призвал РФ прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию на Черном море и вдоль украинских границ.
Напомним, министр обороны США также прокомментировал заявление России о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Украина сама принимает решения.
Отметим, в свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что военная помощь США увеличивает возможности Вооруженных сил на Донбассе.