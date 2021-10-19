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Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

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Кривой Рог, Вторник 19 октября 2021 20:15
Полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Фото: полиция назвала причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея. Вчера тело мужчины обнаружили в его собственной квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области и источник в правоохранительных органах.

Согласно данным правоохранителей, Андрей Павлов умер в результате токсического действия спиртов из-за случайного отравления алкоголем.

Добавим, что по словам знакомого Павлова, погибший 18 октября звонил ему с жалобами на собственное самочувствие и с просьбой привезти ему воды.

"Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз, мужчина уже был мертв", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Кривом Роге в собственной квартире обнаружили тело родного брата недавно погибшего мэра города.

Во время того как полиция устанавливала обстоятельства, правоохранители пообщались с товарищем погибшего, который и сообщил о его смерти.

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Кривой Рог
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