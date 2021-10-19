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"Харьковгаз" отключил село от газа: СБУ открыла дело о свержении государственного строя

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Киев, Вторник 19 октября 2021 19:04
"Харьковгаз" отключил село от газа: СБУ открыла дело о свержении государственного строя Фото: "Харьковгаз" отключил село от газа: СБУ возбудило дело о свержении государственного строя (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания "Харьковгаз" отключила село от газоснабжения накануне отопительного сезона. СБУ открыла уголовное дело о свержении конституционного строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В спецслужбе отметили, что руководство "Харьковгаза" отключило газоснабжение села Благодатное Харьковской области в начале октября. Это произошло под видом ремонтных работ.

По ее данным, должностные лица компании требовали от потребителей дополнительных денег. При этом они "прикрывались" президентом Украины и руководством государства.

Сразу после отключения представители компании потребовали от жителей села подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна вырасти на 1200-1800 гривен в год.

"Харьковгаз" отказывался подавать газ без подписания каждым жителям этого соглашения. При этом руководство компании заявило что не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновны в этом президент и руководство страны.

"Это вызвало многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытия дорог", - добавили в СБУ.

После вмешательства правоохранителей и местных властей, газоснабжения в село восстановили 17 октября.

В отношении сотрудников "Харьковгаза" возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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