Рада назначила нового вице-спикера парламента: кто получил должность
Рада назначила нового вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко, его назначение поддержали 256 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Народные депутаты поддержали назначение Корниенко на должность вице-спикера Рады. За проголосовали 256 нардепов.
Как проголосовали фракции
"Слуга народа" - 222 за, 0 против,
ОПЗЖ - 0 за, 2 против,
"Европейская солидарность" - 0 за, 1 против,
"Батькивщина" - 0 за, 1 против,
"Голос" - 0 за 0 против.
"За майбутнє" - 13 за, 0 против,
Группа "Довіра" - 17 за, 0 против.
Кто такой Корниенко
Родился 12 мая 1984 года в Киеве. Получил образование в Национальном техническом университете Украины "КПИ", учился в Висбаденской академии психотерапии(Германии). Бизнес-тренер, консультант по развитию, общественный деятель.
Глава политической партии "Слуга народа". Первый заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа".
Глава подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград Комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.