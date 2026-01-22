Найскладніша ситуація зі світлом залишається в Києві та ще 5 областях, - Свириденко

Вона розповіла, що сьогодні в уряді провели енергетичний селектор з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.

“Продовжується відновлення енергосистеми по всій державі. Найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях”, - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єрки, над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, в тому числі відряджені з інших областей.

Окремий фокус - на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку.

Свириденко зазначила, що Кабмін очікує активної роботи від київської міської влади. За її словами, жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути.

“Уряд створив всі умови для швидкого і безперешкодного підключення таких установок. Працює єдине вікно для звернень від бізнесу на платформі "Пульс". Мінекономіки, Міненерго та НКРЕКП готові надавати максимальне сприяння”, - підсумувала вона.