Найскладніша ситуація зі світлом залишається в Києві та ще 5 областях, - Свириденко

В Україні триває відновлення енергосистеми після масштабної атаки РФ. Найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко у Telegram.
Вона розповіла, що сьогодні в уряді провели енергетичний селектор з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.
“Продовжується відновлення енергосистеми по всій державі. Найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях”, - йдеться у повідомленні.
За словами прем'єрки, над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, в тому числі відряджені з інших областей.
Окремий фокус - на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку.
Свириденко зазначила, що Кабмін очікує активної роботи від київської міської влади. За її словами, жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути.
“Уряд створив всі умови для швидкого і безперешкодного підключення таких установок. Працює єдине вікно для звернень від бізнесу на платформі "Пульс". Мінекономіки, Міненерго та НКРЕКП готові надавати максимальне сприяння”, - підсумувала вона.
Нагадаємо, в ніч на 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Унаслідок удару були пошкоджені енергетичні об'єкти.
Вчора, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.
Також вчора міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.
Сьогодні вночі росіяне знову атакували енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Станом на ранок є знеструмлення в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Також стало відомо, що внаслідок нічної атаки місто Чорноморськ на Одещині залишилось без електропостачання та опалення.
Через критичний дефіцит потужності у більшості областей України наразі запроваджені аварійні знеструмлення.Детальніше про регіони з графіками та екстреними відключеннями - у матеріалі РБК-Україна.