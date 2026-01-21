У Києві відновили електрику всім об'єктам критичної інфраструктури, - ДТЕК
У середу, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після російської атаки. Проте ситуація з електрикою залишається складною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"У Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури міста після атаки", - йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що ситуація з електрозабезпеченням міста залишається складною. Наразі в місті тривають екстрені відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень та поділ споживачів на групи не діють.
Найскладнішою залишається ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів через руйнування об’єктів столичної генерації.
Без світла досі залишаються близько 44 тисяч осель.
Ситуація зі світлом у Києві
У ніч на 20 січня російські загарбники влаштували нову ракетно-дронову атаку, основним напрямком удару була Київська область.
Так, у Дніпровському районі столиці повідомлялось про одного постраждалого. На всьому лівому березі Києва були зафіксовані перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.
Через атаку по енергетичних об’єктах без світла залишалися понад 335 тисяч мешканців Києва. Без опалення опинилися більш як 5 600 багатоповерхівок, у частині міста також відсутнє водопостачання.
Станом на 21 січня у Києві досі без теплопостачання близько 4000 будинків, майже 60 % столиці не мають електроенергії.
Сьогодні на Київщині та низці областей України знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.