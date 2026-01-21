Київ перейде на жорсткі графіки відключень світла найближчими днями, - Шмигаль

Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в Telegram .

"У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків", - наголосив він.

Наслідки обстрілів Києва

Нагадаємо, в ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, дрони та ракети були націлені на Київ та область. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичні об'єкти.

Сьогодні, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.

Гірше за все зараз ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів. Там є руйнування об’єктів столичної генерації через російський теракт. Загалом понад 44 тисячі осель перебувають без світла.

Після масованого ворожого обстрілу тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.

Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.

Внаслідок ворожих обстрілів енергооб'єктів в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений для ліквідації наслідків обстрілів.

Сьогодні на Київщині та низці областей України знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.