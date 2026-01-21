ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Київ перейде на жорсткі графіки відключень світла найближчими днями, - Шмигаль

Київ, Середа 21 січня 2026 22:06
UA EN RU
Київ перейде на жорсткі графіки відключень світла найближчими днями, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Київ перейде від екстрених графіків відключення світла до жорстких, але прогнозованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в Telegram.

"У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків", - наголосив він.

Наслідки обстрілів Києва

Нагадаємо, в ніч на 20 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, дрони та ракети були націлені на Київ та область. Унаслідок удару було пошкоджено енергетичні об'єкти.

Сьогодні, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.

Гірше за все зараз ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів. Там є руйнування об’єктів столичної генерації через російський теракт. Загалом понад 44 тисячі осель перебувають без світла.

Після масованого ворожого обстрілу тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.

Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.

Внаслідок ворожих обстрілів енергооб'єктів в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений для ліквідації наслідків обстрілів.

Сьогодні на Київщині та низці областей України знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Денис Шмигаль Графіки відключення світла
Новини
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка