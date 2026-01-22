ua en ru
Чорноморськ лишився без світла та тепла після нічної атаки РФ

Чорноморськ, Одеська область, Четвер 22 січня 2026 12:35
Чорноморськ лишився без світла та тепла після нічної атаки РФ Фото: Чорноморськ лишився без світла та тепла після російської атаки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Місто Чорноморськ в Одеській області залишилось без електропостачання та опалення внаслідок атаки Росії у ніч на 22 січня.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

"Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з'явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі", - розповів Гуляєв.

Окрім того, за його словами, водопостачання здійснюється, однак подача води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком, про який буде повідомлено додатково.

Мер Чорноморська також повідомив, що лікарня працює на генераторах. Школи вимушено перейшли на дистанційне навчання. Дитячі садки працюють у черговому режимі.

Обстріл України 22 січня

Нагадаємо, у ніч на 22 січня Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на чотирьох локаціях.

Зокрема, російські війська атакували Кривий Ріг та Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та авто, постраждала жінка.

До того ж Кривий Ріг перебуває під ворожими обстрілами з ночі. Росіяни атакують як дронами, так і балістикою.

Також росіяни атакували Одеську область ударними дронами. Один з ворожих безпілотників вночі влучив у багатоповерхівку.

