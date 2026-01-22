Після нічних ударів РФ зафіксовані знеструмлення у трьох регіонах, - Міненерго
Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у кількох областях України, в результаті чого зафіксовані знеструмлення у трьох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Внаслідок нічної атаки ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили у Міненерго.
Повідомляється, що у Києві та області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС.
Також оператори систем розподілу у Києві та області продовжують застосовувати мережеві обмеження. Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються і на Одещині.
У більшості регіонів у зв’язку з перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Також через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
Рівень споживання
Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 22 січня, станом на 9:30, його рівень був на 7,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина таких змін – вимушене застосування значно більшого обсягу заходів обмеження, ніж попередньої доби.
Вчора, 21 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 20 січня. Причина – менша кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої атаки попередньої доби.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 22 січня, діють графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. У багатьох регіонах 22 січня світло можуть вимикати до 16 годин на добу або застосовувати аварійні знеструмлення.