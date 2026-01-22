ua en ru
Після нічних ударів РФ зафіксовані знеструмлення у трьох регіонах, - Міненерго

Четвер 22 січня 2026 12:39
UA EN RU
Після нічних ударів РФ зафіксовані знеструмлення у трьох регіонах, - Міненерго Фото: після ударів РФ зафіксовані знеструмлення у трьох регіонахп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у кількох областях України, в результаті чого зафіксовані знеструмлення у трьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Внаслідок нічної атаки ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що у Києві та області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС.

Також оператори систем розподілу у Києві та області продовжують застосовувати мережеві обмеження. Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються і на Одещині.

У більшості регіонів у зв’язку з перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Рівень споживання

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 22 січня, станом на 9:30, його рівень був на 7,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина таких змін – вимушене застосування значно більшого обсягу заходів обмеження, ніж попередньої доби.

Вчора, 21 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 20 січня. Причина – менша кількість знеструмлених споживачів, ніж після масованої атаки попередньої доби.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 22 січня, діють графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. У багатьох регіонах 22 січня світло можуть вимикати до 16 годин на добу або застосовувати аварійні знеструмлення.

