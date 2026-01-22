Після нічних ударів РФ зафіксовані знеструмлення у трьох регіонах, - Міненерго

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру у кількох областях України, в результаті чого зафіксовані знеструмлення у трьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Внаслідок нічної атаки ворога на ранок знеструмлені споживачі на Одещині, Харківщині та у Запорізькій області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що у Києві та області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад. Частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори, розгорнуті пункти допомоги ДСНС.

Також оператори систем розподілу у Києві та області продовжують застосовувати мережеві обмеження. Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються і на Одещині.

У більшості регіонів у зв’язку з перевантаженням обладнання в умовах високого рівня споживання вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також через складні погодні умови знеструмлено 11 населених пунктів на Полтавщині, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.